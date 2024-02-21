Первый вице-президент Зимбабве поблагодарил Россию за передачу технологий

Константино Чивенга отметил, что республика признательна РФ за подготовку пилотов для вертолетов создаваемой при российской поддержке службе санавиации

ХАРАРЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга выразил благодарность РФ за передачу знаний и технологий. Россия, заявил он, обладает достижениями мирового уровня в науке и технологиях, и Зимбабве пожинает плоды сотрудничества с Москвой.

"Я рад возможности посетить Казанский вертолетный завод, - цитирует газета The Herald Чивенгу, который находится в Казани в качестве почетного гостя Игр будущего. - Зимбабве и Россию связывают прекрасные сердечные отношения. Это выражается в прочных торговых связях, в сотрудничестве в сфере инвестиций и технического содействия в разных отраслях экономики. Этот визит позволил нам познакомиться с продукцией и работой (Казанского вертолетного завода). Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за передачу технологий и знаний правительству Зимбабве".

По словам Чивенги, Зимбабве также признательна РФ за подготовку пилотов для вертолетов создаваемой при российской поддержке службе санавиации. "Мы будем и впредь тесно сотрудничать с русскими", - подчернул первый вице-президент Зимбабве. Он тепло отозвался об отношениях между двумя странами, которые зародились еще в годы, когда Россия поддерживала национально-освободительную борьбу зимбабвийского народа.

В мае 2023 года госкорпорация "Ростех" передала Зимбабве партию легких многоцелевых "Ансатов", которые планируется использовать для санитарной авиации. Всего до 2025 года планируется поставить 60 российских вертолетов.

Эти вертолеты заложат основу современного медицинского авиапарка Зимбабве, помогут оперативно решать непростые задачи, порой возникающие во время стихийных бедствий в республике, считает президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.