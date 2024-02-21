В МИД КНР напомнили о позиции РФ по недопустимости размещения оружия в космосе

В американских СМИ ранее появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами России разместить в космосе ядерное оружие

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая напомнило о том, что Россия всегда последовательно выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения американских СМИ о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.

"Российская сторона уже подчеркнула, что РФ всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе, и призвала соблюдать соответствующие соглашения. Позиция же Китая по данным вопросам последовательна и ясна", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".