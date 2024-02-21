Власти Южной Кореи пригрозили арестами врачам, протестующим против квот в медвузах

В Сеуле также указали, что за попытки помешать деятельности больниц тоже будут наказания

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Южнокорейские власти начнут добиваться ордеров на арест и проводить расследование в отношении организаторов массового протеста среди врачей-ординаторов и интернов, отвергающих план по увеличению квот в медицинских вузах. Об этом заявил министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин.

Начинающие и будущие врачи недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 000 мест с 2025 года. Нынешний порог - 3 058 мест на всю страну. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности и в некоторых медицинских специальностей. Медики настаивают, что с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему диспропорций в регионах и специальностях. Протестующие указывают, что правительству следует улучшить условия труда в тех сферах, где наблюдается дефицит работников.

"Полиция и прокуратура проведет консультации и примет меры против групп и отдельных лиц, стоящих за коллективным протестом, включая аресты и расследования", - сказал министр. Ранее правительство издало указы о возвращении к работе, за их нарушение может грозить до трех лет тюрьмы или отзыв лицензий. Массовая забастовка идет второй день.

Южнокорейские власти также указали, что за попытки помешать деятельности больниц тоже будут наказания. В то же время, как сообщает агентство Yonhap, правительство "намекнуло", что готово закрыть глаза на участие в протесте, если молодые специалисты вернутся к работе как можно раньше. "Если незаконный коллективный протест завершится тем, что пострадают жизни и здоровье пациентов, наказание будет максимальным", - заявили власти.

По данным министерства здравоохранения, заявление об уходе подали 8,8 тыс. интернов и ординаторов. Это более 70% таких врачей. Правительство издало приказ вернуться на работу 6 112 начинающим врачам. Помимо этого, за два дня заявление об академическом отпуске написали почти 44% студентов медицинских вузов и факультетов - 8 753 из примерно 20 тыс. человек. В некоторых больницах основная часть работы приходится на ординаторов и интернов.

Риск конкуренции и уменьшения дохода

Относительное число врачей в Республике Корея - одно из самых низких среди развитых стран. В Южной Корее этот показатель составляет 2,6 на 1 000 человек, в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 тыс. медиков с высшим образованием.

В то же время, как указывает портал Money Today, зарплаты врачей Южной Кореи - самые высокие среди 28 стран ОЭСР, по которым была собрана статистика. Их средний годовой доход в 2020 году составил 192 тыс. долларов, что намного больше средней зарплаты в стране. США и Япония не включены в сравнение.

Планы расширить квоту уже вызвали ажиотаж вокруг медицинских вузов. Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживают идею правительства. Ряд специалистов отмечает, что активную позицию интерны и ординаторы занимают потому, что планы правительства в первую очередь затронут их, к тому же на старте карьеры. Некоторые эксперты предполагают, что увеличение квот в будущем приведет к росту конкуренции и уменьшению уровня доходов врачей.