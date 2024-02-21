Бундестаг обсудит резолюцию о передаче Киеву дальнобойного оружия

По данным Bild, среди фракций правящих партий возникли разногласия при подготовке документа

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) обсудит и, как ожидается, проголосует 22 февраля по резолюции с требованием к правительству Германии передать Украине дальнобойное оружие. Это следует из графика заседаний, опубликованного на сайте парламента.

Текст документа внесен фракциями коалиционных партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы).

Начало обсуждения намечено на 12:00 (14:00 мск). В резолюции говорится о том, что заявленная в соглашении о гарантиях безопасности (подписано 16 февраля) долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", с тем чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Конкретно название крылатых ракет Taurus не упоминается, но, по общему мнению местных экспертов, именно о них идет речь.

Разногласия из-за формулировок

При этом, как сообщила газета Bild, среди фракций правящих партий возникли разногласия при подготовке документа. СДПГ не хотела включать в него ряд формулировок, в частности пункт, в котором говорилось бы о том, что Украина должна быть в состоянии взять под свой контроль и Крым. Либералам и "Зеленым" удалось настоять на своем и включить его. Кроме того, партия канцлера Олафа Шольца отказывалась от формулировки о том, что "Украина должна "победить", предлагая вместо этого включить тезис о недопустимости победы России и поражения Киева. И здесь социал-демократам пришлось уступить. В резолюции сказано: "Для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина победила в этой оборонительной борьбе".

В то же время, продолжает издание, фракция СДПГ категорически отвергла возможность упоминания Taurus. Здесь "Зеленые" и либералы не смогли переубедить своего партнера по коалиции.

Не исключено, что фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вынесет на обсуждение свою резолюцию, в которой будет прямо упоминаться Taurus. Глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП), которая постоянно ратует за поставки этих ракет Киеву, заявила, что в таком случае поддержит документ консерваторов. Если ее примеру последует и другие депутаты от фракций коалиционных партий, то в Германии может разгореться настоящий внутриполитический кризис. Свою резолюцию вынесла на обсуждение и "Альтернатива для Германии", которая выступает против поставок оружия Киеву.

Давление на канцлера

Документ фракций коалиционных партий призван усилить давление на Шольца в вопросе передачи Taurus. До сих пор он сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию фракции ХДС/ХСС о поставке Taurus. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.