Минск заявил, что НАТО проверит способность к наступлению в сторону РФ и Белоруссии

Глава Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко напомнил о том, что члены НАТО не обеспечивают открытость мероприятий боевой подготовки

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Планируемые в Европе масштабные учения НАТО и стран - партнеров блока направлены на проверку способности к проведению наступательной операции на белорусском и российском направлениях. Об этом на брифинге для аккредитованных в Минске представителей военно-дипломатического корпуса заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"В феврале - мае в Европейском регионе пройдет серия учений Объединенных вооруженных сил НАТО и Вооруженных сил США "Защитник-2024". Основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ - в Польше и странах Балтии, - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня". - Масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности Объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях".

Ревенко отметил, что представители политического и военного руководства НАТО и стран, входящих в организацию, "делают провокационные заявления о неизбежности российской агрессии против Европы, пытаясь оправдать нарастающие финансовые затраты на военные цели и культивировать в своих гражданах враждебное отношение к России и ее союзникам, в первую очередь к Беларуси". По словам начальника департамента, для любого военного специалиста риторика и действия высоких должностных лиц НАТО и стран - участниц блока означают не что иное, как активное приготовление к применению вооруженных сил, в том числе на территории Белоруссии.

"Размещенные в восточноевропейских государствах воинские формирования блока активно привлекаются к участию в мероприятиях оперативной и боевой подготовки. При этом сохраняется высокая интенсивность проводимых учений с одновременным ростом количества привлекаемых сил и средств, в том числе на территории стран, граничащих с Беларусью", - сказал Ревенко.

Он напомнил о том, что, декларируя приверженность Венскому документу ОБСЕ, члены НАТО не обеспечивают открытость мероприятий боевой подготовки.

Ранее Ревенко заявлял о том, что отсутствие реакции НАТО на заявления Белоруссии о нарушении Венского документа, в частности непредоставление сведений о планируемых и проводимых учениях, говорит о стремлении блока к дальнейшей эскалации напряженности. Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый странами ОБСЕ, предусматривает ежегодный обмен информацией о личном составе вооруженных сил, основных системах вооружения и технике в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности, об оборонном планировании и военных бюджетах.