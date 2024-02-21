На Украине в 2023 году возбудили рекордное за 11 лет количество дел о мошенничестве

По данным сервиса "Опендатабот", в 2023 году было возбуждено 82,6 тыс. уголовных дел

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины в 2023 году возбудили рекордное за последние 11 лет количество дел по статье о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте сервиса "Опендатабот", предоставляющего доступ к информации из публичных реестров для граждан и бизнеса.

Так, по данным сервиса, в 2023 году было возбуждено 82,6 тыс. уголовных дел. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время на Украине наблюдался всплеск активности мошенников. Как отмечают аналитики сервиса, последний раз антирекорд был зафиксирован в 2013 году - тогда количество дел достигло более 47 тыс. После этого цифра шла на спад вплоть до начала СВО.

В сервисе также отметили, что уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытых производств, что больше, чем в январе 2023 года.