В Киеве возмутились польским плакатом с призывом к Путину разобраться с Украиной и ЕС

На тракторе одного из фермеров вместе с плакатом был закреплен флаг СССР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Протесты польских фермеров радикализировались, а действия отдельных протестующих являются "осознанной провокацией". Об этом заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины, комментируя плакат одного из фермеров с призывом к президенту России Владимиру Путину разобраться с Киевом, Брюсселем и польскими властями.

"Протесты польских фермеров радикализируются, что вызывает беспокойство, особенно учитывая текущую ситуацию в регионе <...>. Обращение отдельных польских фермеров с украинским зерном - осознанная провокация, целью которой является уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве осудили призывы к Путину, а также сообщили, что "польская полиция задержала фермера с провокационным плакатом и советским флагом". "Приветствуем оперативную реакцию польских правоохранителей. И надеемся на такую же оперативность во взаимовыгодном урегулировании вопроса также и на межгосударственном уровне", - добавили в центре.

Накануне в СМИ распространились кадры протеста в Польше, где один из фермеров повесил на трактор плакат с надписью: "Путин, разберись и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством". На тракторе был также закреплен флаг СССР.

В настоящее время между Украиной и Польшей обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами и перевозчиками приграничных пунктов пропуска. Польские протестующие еще с ноября прошлого года периодически проводили акции, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в феврале протесты усилились, во вторник польские фермеры высыпали зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с продолжающейся блокировкой, а МИД призвал Варшаву разблокировать границу, дать правовую оценку действиям польских протестующих и остановить антиукраинскую риторику.