Бразилия призвала суд ООН объявить незаконной оккупацию Израилем палестинских территорий

Представитель МИД Мария Клара де Паула Тушку подтвердила приверженность Бразилии идее создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Международный суд ООН должен признать незаконной израильскую оккупацию территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Об этом заявила представитель МИД Бразилии Мария Клара де Паула Тушку на слушаниях, посвященных юридическим последствиям действий Израиля на палестинских территориях.

"Бразилия надеется на подтверждение судом того факта, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной и нарушает его международные обязательства", - приводит слова Тушку журнал Veja. Дипломат отметила, что "оккупация продолжается и по сей день", она усугубляется возведением заградительной стены вдоль административных границ Западного берега реки Иордан и строительством незаконных поселений в Восточном Иерусалиме. Эти действия, по словам представителя МИД Бразилии, "приравниваются к аннексии" и нарушают право палестинского народа на самоопределение.

Тушку подтвердила приверженность Бразилии идее создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестина должна сосуществовать "в мире и безопасности бок о бок с Израилем" в рамках взаимно согласованных и международно признанных границ, отметила она.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. С 21 по 26 февраля суд должен заслушать заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств и 3 международные организации выразили желание изложить свою позицию по этому вопросу. Как ожидается, суд вынесет консультативное заключение до конца этого года. Заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, не имеют обязательной силы.

22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Ее результатом было объединение Иерусалима, а также оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем двух государств: арабского и еврейского.