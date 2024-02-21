Президент Бразилии и госсекретарь США обсудили Украину и Газу

Стороны также рассмотрели инициативу по улучшению условий труда

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Лула да Силва встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним урегулирование конфликтов в секторе Газа и на Украине.

"Принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсудили Группу двадцати (G20), инициативу по улучшению условий труда, которую мы запустили с президентом [США Джо] Байденом, защиту окружающей среды, энергетический переход, расширение инвестиционных связей и сотрудничества между нашими странами по вопросу мира на Украине и в Газе", - написал бразильский лидер на своей странице в X.

Его встреча с Блинкеном прошла в столице страны - городе Бразилиа. Оттуда глава американского внешнеполитического ведомства отправился в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД Группы двадцати. В нем также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.