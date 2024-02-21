Египет классифицирует действия Израиля в Газе как нарушение норм международного права

Юрисконсульт МИД Египта Ясмин Муса заявила, что "стремление израильской стороны продолжать и расширять свою оккупацию палестинских территорий является противозаконным"

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Египет характеризует действия израильских военных в секторе Газа как нарушение международного законодательства. С таким заявлением выступила юрисконсульт МИД Египта Ясмин Муса в ходе слушаний Международного суда ООН, проходящих в Гааге.

"Происходящее в Газе в данный момент является не чем иным, как нарушением норм международного права", - подчеркнула Муса, добавив, что в палестинском анклаве уже погибли более 29 тыс. человек, еще 1,3 млн были вынуждены покинуть свои дома. По ее словам, "Израиль намеренно ухудшает условия жизни палестинцев в секторе Газа, чтобы сделать ее невыносимой", в том числе препятствует доставке в анклав гуманитарной помощи.

Представитель Египта также указала в Международном суде ООН, что "стремление израильской стороны продолжать и расширять свою оккупацию палестинских территорий является противозаконным", и этот процесс должен быть остановлен в соответствии с различными резолюциями ООН. В связи с этим Каир обратился к Международному суду с требованием признать право палестинцев на самоопределение и заставить Израиль прекратить реализовывать политику расовой дискриминации в отношении представителей палестинского народа. "Израиль обязан уважать международное право и прекратить оккупацию раз и навсегда", - резюмировала Муса.

Международный суд ООН проводит на текущей неделе слушания по юридическим последствиям оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года. На слушания для дачи показаний вызваны представители 52 стран.

Иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге подала 29 декабря 2023 года ЮАР. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет несколько лет.