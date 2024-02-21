Австрийская партия свободы заявила, что ЕС должен продвигать мирные инициативы

Депутат от партии Петра Штегер заявила, что правящая коалиция поддерживает санкции ЕС и предает прописанный австрийской конституции нейтралитет "вопреки воле населения"

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюзу следует продвигать мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта вместо утверждения очередного пакета антироссийских санкций к годовщине начала СВО. Об этом заявила депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"После двенадцати пакетов санкций и миллиардных поставок оружия влияние этих мер ЕС более чем скромное. Это объясняется тем, что России удается сохранять стабильность своей экономики и просто перенаправлять импорт через другие страны. С другой стороны, европейская промышленность сильно страдает от высоких цен на энергоносители и в значительной степени перемещается за границу", - приводит текст заявления Штегер пресс-служба АПС.

"Этот неудачный режим санкций, который ставит под угрозу процветание и все дальше отодвигает мир, должен наконец закончиться. Настало время продвигать мирные инициативы. Помимо ЕС, свой вклад в это дело могла бы внести и Австрия, но правительство пока предпочитает хоронить наш гарантированный конституцией нейтралитет и поддерживать саморазрушительный режим санкций без всяких оговорок", - подчеркнула депутат.

По словам Штегер, правящая коалиция поддерживает санкции ЕС и предает прописанный австрийской конституции нейтралитет "вопреки воле населения".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее подчиненный - руководитель дипслужбы ЕС Жозеп Боррель ранее заявляли, что 13-й пакет санкций должен быть введен в действие ко второй годовщине СВО. По информации источников, данный санкционный пакет является одним из самых слабых с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только из России, но и из ряда государств - партнеров РФ, включая Китай, Иран и КНДР, которые ЕС подозревает в участии в экономических мерах, предпринимаемых Москвой для преодоления попыток санкционной блокады Запада.

Согласно данным социологического опроса от 14 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны, за нее готовы отдать свои голоса 27,6% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,4%) и "Зеленые" (8,4%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.