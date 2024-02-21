Явка за два дня досрочного голосования на выборах в Белоруссии превысила 14,6%

Первый в истории Белоруссии единый дня голосования пройдет 25 февраля

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей за два дня досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 14,61%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии.

"За два дня досрочного голосования в выборах депутатов приняли участие 14,61% граждан, которые включены в списки для голосования", - говорится в сообщении.

В ЦИК проинформировали, что самой высокой была явка в Гомельской (17,55%) и Могилевской (15,61%) областях. Наименее активно голосуют в Минске (13,80%) и в Гродненской области (10,57%).

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.

Ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко отмечал, что досрочное голосование в республике, как и в ряде других стран, проводилось и ранее. Он оценил явку избирателей в первые дни досрочного голосования как достаточно высокую. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовало 35,77% избирателей, в 2016 году - 31,29%.