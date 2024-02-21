Глава МИД Бразилии указал на "паралич" Совета Безопасности ООН

Мауру Виэйра отметил, что ,по некоторым оценкам, мир достиг "рекордного количества идущих конфликтов, их более 170".

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН парализован и не может справиться с современными вызовами в сфере безопасности, в том числе на Ближнем Востоке и Украине. Такое мнение выразил глава МИД Бразилии Мауру Виэйра, открывая первое заседание глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Многосторонние институты плохо подготовлены, чтобы противостоять нынешними вызовам. Об этом свидетельствует недопустимый паралич Совета Безопасности в том, что касается сегодняшних конфликтов. Подобное бездействие напрямую влечет за собой гибель невинных людей", - сказал он.

"Наша позиция в отношении обсуждаемых сейчас Группой двадцати Украины и Палестины хорошо известна и официально озвучивалась на соответствующих площадках, например, в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН", - добавил министр.

Он напомнил, что, по некоторым оценкам, мир достиг "рекордного количества идущих конфликтов, их более 170". "И в то же время продолжает усиливаться геополитическая напряженность", - подчеркнул Виэйра. "Бразилия считает недопустимым разрешение противоречий за счет применения военной силы. Значительная часть международных игроков сделала выбор в пользу мира и не хочет быть вовлеченной в конфликты, развязанные иностранными государствами. Бразилия не приемлет стремления [стран] к гегемонии. <...> Не в наших интересах жить в расколотом мире", - заключил глава внешнеполитического ведомства южноамериканской республики.

Ранее США в очередной раз заблокировали принятие Советом Безопасности ООН проекта резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. За представленный Алжиром документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты применили право вето. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, США таким образом написали очередную черную страницу в истории Совета Безопасности всемирной организации, и именно Вашингтон будет нести всю полноту ответственности за последствия этого решения для палестинского анклава.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 21 по 22 февраля, в нем принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. Как сообщало ранее бразильское председательство G20, центральными темами встречи будут международные кризисы и реформа системы глобального управления, включая ООН.

Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.