Молдавские фермеры возобновят протесты, обвиняя правительство в затягивании переговоров

По словам одного из лидеров акций Сергея Стефанко, финансовые организации подтвердили, что не будут выплачивать никаких срочных кредитов аграриям, находящимся в сложной экономической ситуации

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Молдавские фермеры намерены продолжить в четверг блокирование дорог с использованием сельскохозяйственной техники, так как считают, что власти тянут время, перенося переговоры с министром сельского хозяйства Владимиром Болей на пятницу. Об этом заявил один из лидеров протестов Сергей Стефанко, который вместе с другими протестующими на прошлой неделе несколько дней блокировал крупнейший в стране пограничный пункт Леушены на границе с Румынией.

"Завтра с 10:00 по всей территории страны начнется движение техники, потому что откладывание [переговоров] на пятницу является лишь тратой времени", - заявил Стефанко в видеообращении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Это еще одно доказательство, что мы были правы ранее", - подчеркнул он. Стефанко напомнил, что аграрии ранее отказались вести переговоры с министром сельского хозяйства и требовали встречи с президентом, спикером парламента или премьером.

По его словам, финансовые организации подтвердили, что не будут выплачивать никаких срочных кредитов фермерам, находящимся в сложной экономической ситуации, несмотря на решение правительства, пока не будет изменен регламент национального банка в отношении условий кредитования. А для этого, поясняет Стефанко, необходимо подключить к диалогу представителей банков и национального регулятора, к чему давно призывают протестующие.

Фермеры требуют от правительства ускорить выделение обещанной компенсации в размере $23 млн и начать переговоры о других мерах поддержки отрасли. Они заявили, что еще никогда ситуация в сельском хозяйстве не была такой сложной, кризис чреват разорением тысяч производителей. Лидер возглавившей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь считает, что банки заберут у фермеров заложенную под кредиты землю, после чего она попадет в руки иностранцев.

Протесты фермеров начались летом 2022 года под лозунгом введения моратория на штрафные санкции по долгам и увеличения помощи агрокомплексу, также они призвали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования фермеров, однако замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева крайне недружественным шагом, который повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии. Президент Молдавии Майя Санду пообещала оказывать помощь Киеву с вывозом зерна, а министр сельского хозяйства Боля сообщил, что взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Протестовавшие убрали технику из Кишинева, пригрозив вернуться после завершения уборочных работ. Осенью 2023 года протесты возобновились и продолжались до декабря, когда правительство частично удовлетворило требования фермеров.