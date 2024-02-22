ВОЗ заявила, что медицинские учреждения в Судане подвергались атакам более 60 раз

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус охарактеризовал ситуацию в этой стране как "гуманитарную катастрофу"

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 60 нападений на медицинские учреждения в Судане за время вооруженного конфликта, продолжающегося в этой стране с апреля прошлого года. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С начала войны ВОЗ верифицировала 62 нападения на медицинские учреждения, в результате которых 38 человек погибли и 45 получили ранения", - сказал он.

Ситуацию в Судане Гебрейесус охарактеризовал как "гуманитарную катастрофу", обратив внимание на тот факт, что страна "не получает большого внимания со стороны международных СМИ". Он напомнил, что за время конфликта было убито более 14 тыс. человек, не менее 6 млн стали перемещенными лицами внутри страны и почти 2 млн уехали в соседние государства. "Это крупнейшее перемещение людей в мире", - констатировал гендиректор.

В Судане половина жителей нуждаются в гуманитарной поддержке, продолжил он. Почти три четверти больниц в пострадавших от конфликта штатах не работают. Остальные медицинские учреждения перегружены ввиду большого числа тех, кому нужна помощь. "Люди умирают из-за отсутствия доступа к базовой медицинской помощи и лекарствам", - сказал Гебрейесус, добавив, что система здравоохранения, которая и без того испытывала трудности, теперь "сталкивается с конфликтом, вспышками болезней и непрекращающейся засухой, приведшей к резкому усилению голода".

"ВОЗ самым решительным образом осуждает продолжающиеся нападения на систему здравоохранения в Судане", - отметил глава организации. "Как и в секторе Газа, в Судане крайне необходим мир для защиты жизней и восстановления системы здравоохранения", - резюмировал Гебрейесус.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля 2023 года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения. Противоборствующие стороны провели в 2023 году серию консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей не была до конца выполнена.