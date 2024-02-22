21 февраля, 22:55

Пентагон заявил, что США создали новую систему управления войсками на базе ИИ

Первый замминистра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс отметила, что американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, искусственного интеллекта, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на симпозиуме по вопросам военного применения ИИ в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, ИИ, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода. "Это помогает создать Объединенную систему командования и управления [силами и средствами] во всех сферах", - сказала Хикс.

В связи с этим замминистра отметила, что поручила минувшим летом специализированным отделам Пентагона создать к концу 2023 года "минимальный жизнеспособный потенциал" объединенной системы. "Минимальный жизнеспособный потенциал для <...> [этой системы] в настоящее время готов. У него низкая задержка [при обработке запросов], и он чрезвычайно надежный", - подчеркнула заместитель шефа Пентагона, не вдаваясь в подробности. "По соображениям безопасности я не могу сказать, где и для чего применяется этот потенциал. Однако могу сказать, что задача [разработки системы] была не из легких, особенно с учетом необходимости ее решения за полгода", - добавила Хикс. По ее словам, разработка - это "не платформа или единая система", речь идет о комбинации различных видов технологий, инструментов и тому подобного.

Кроме того, Хикс утверждала, что Вашингтон не стремится к гонке вооружений в сфере ИИ. Усилия, предпринимаемые в этой области Пентагоном, "осязаемым образом укрепляют [военный] потенциал США", признала Хикс. "Однако они не являются признаком гонки вооружений в сфере ИИ. Мы это не рассматриваем таким образом. И мы не стремимся к такой гонке вооружений", - заверила замминистра. 

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