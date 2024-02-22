Французские политики оспорят соглашение между Парижем и Киевом в Госсовете

Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян подчеркнул, что заключение договора с Украиной противоречит конституции республики

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян намерен оспорить в Госсовете Франции соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом республики Эмманюэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

"Никакого голосования в парламенте после подписания договора о безопасности между Францией и Украиной и отправки миллиардов Зеленскому. Макрон попирает нашу Конституцию! Мы с сенатором Аленом Упером передаем дело в Государственный совет!" - написал он.

В видеоролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, Дюпон-Эньян ссылается на статью 53 Конституции Франции, согласно которой мирные, торговые и иные соглашения, касающиеся международных организаций и государственных финансов, должны быть ратифицированы посредством принятия соответствующего закона и "не могут считаться вступившими в силу без одобрения или ратификации" парламента. Депутат также обратил внимание на то, что прописанные в соглашении €3 млрд на военную помощь Киеву касаются лишь расходов на 2024 год, тогда как в будущем речь может идти о еще больших суммах, не говоря уже о потенциальной "угрозе для жизни французских граждан".

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что Макрону не требовалось согласие парламента для принятия подобного решения, поскольку во французской политической системе глава государства пользуется чрезвычайно широкими правами. В то же время он заявил, что "то, что легально, не всегда легитимно", и назвал безумной сумму в €3 млрд, которую Париж готов предоставить Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает €3 трлн.

В пятницу Макрон и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Франция планирует поставить дополнительно военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.