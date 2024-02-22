NBC: Маск тайно посетил в 2023 году Белый дом для обсуждения с чиновниками вопросов ИИ

Белый дом подтвердил телеканалу, что это был единственный визит бизнесмена во время администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск тайно посетил Белый дом в 2023 году для обсуждения с чиновниками вопросов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в среду сообщил телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.

Как отмечается, Маск посетил Белый дом 13 сентября.

Белый дом подтвердил телеканалу, что это был единственный визит Маска во время администрации президента США Джо Байдена, с самим лидером предприниматель не встречался.

Как указывает NBC News, во время президентских сроков Барака Обамы и Дональда Трампа миллиардер неоднократно посещал Белый дом.