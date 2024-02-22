Трамп считает, что при Байдене США умирают

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что нынешний глава государства не может связать два предложения

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден не может связать два предложения, а Соединенные Штаты умирают при его руководстве.

"Он [Байден] не может связать два предложения", - сказал Трамп 21 февраля, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Fox News. "Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок", - добавил экс-президент.

Трамп заявлял, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.