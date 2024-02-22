Делегация американских конгрессменов прилетела на Тайвань

Законодатели США будут находиться на острове с 22 по 24 февраля

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Делегация членов Палаты представителей Конгресса США прибыла на Тайвань. Об этом сообщил Американский институт на Тайване, де-факто играющий роль посольства США на острове.

Как отмечается в распространенном им сообщении, делегация американских законодателей будет находиться на Тайване "22-24 февраля в рамках поездки в регион Индийского и Тихого океанов". Главой делегации является председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). У конгрессменов намечены встречи с представителями тайваньской администрации и гражданского общества для обсуждения вопросов, относящихся, в частности, к "региональной безопасности, торговле и инвестициям", уточнил институт.

"Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность в Тайваньском проливе", - утверждал в собственном заявлении, обнародованном в связи с поездкой на Тайвань, Галлахер. По его словам, "США стоят вместе с Тайванем" в его конфликте с материковым Китаем. В свою очередь, старший демократ спецкомитета по Китаю Раджа Кришнамурти (от штата Иллинойс), входящий в состав делегации, подчеркнул, что США призывают все страны мира "углублять собственные отношения с Тайванем". В общей сложности в состав делегации входят пять человек.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются крупнейшим поставщиком оружия на остров.

Комментируя ранее ТАСС нынешний визит, пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин предостерегает Вашингтон от попыток использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания КНР, призывает добросовестно соблюдать принцип "одного Китая".