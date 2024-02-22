У экс-главы Черниговской областной медкомиссии изъяли почти $1 млн

Следственные действия проходили в одной из принадлежащих подозреваемому квартир в Киеве, сообщило издание "Общественное"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около $1 млн обнаружены и изъяты в ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии, сообщило издание "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. СМИ также опубликовало кадры обысков.

Следственные действия проходили в одной из принадлежащих подозреваемому квартир в Киеве. Имя подозреваемого и точная сумма изъятых средств не указываются. Известно, что мужчина занимал указанную должность до лета 2021 года.

Отмечается, что Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.