22 февраля, 09:23

У экс-главы Черниговской областной медкомиссии изъяли почти $1 млн

Следственные действия проходили в одной из принадлежащих подозреваемому квартир в Киеве, сообщило издание "Общественное"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около $1 млн обнаружены и изъяты в ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии, сообщило издание "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. СМИ также опубликовало кадры обысков.

Следственные действия проходили в одной из принадлежащих подозреваемому квартир в Киеве. Имя подозреваемого и точная сумма изъятых средств не указываются. Известно, что мужчина занимал указанную должность до лета 2021 года.

Отмечается, что Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. 

Теги:
Украина