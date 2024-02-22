Польша и Украина проведут переговоры по ситуации на границе 28 марта

Премьер республики Дональд Туск надеется, что профильные ведомства двух стран смогут проделать необходимую работу для того, чтобы встреча двух правительств дала результаты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительства Польши и Украины в конце марта обсудят урегулирование ситуации с блокадой границы польскими фермерами, которые протестуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции. Об этом заявил премьер республики Дональд Туск на пресс-конференции, ее транслировало польское телевидение.

"Я договорился с господином премьером [Украины Денисом] Шмыгалем с ведома президента [Украины Владимира] Зеленского, что встреча двух правительств пройдет 28 марта в Варшаве", - сообщил глава польского правительства. Он выразил надежду на то, что профильные ведомства двух стран смогут проделать необходимую работу для того, чтобы встреча двух правительств дала результаты. Туск добавил, что в настоящее время в Варшаве находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который обсудит ситуацию на польско-украинской границе с представителями польского кабмина.

Польский премьер не принял инициативу президента Украины провести переговоры на границе двух государств до 24 февраля. Он подчеркнул, что "не хотел бы, чтобы такая встреча носила только символический характер". Накануне украинский лидер предложил Варшаве до 24 февраля провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения на КПП протестующими польскими фермерами. 20 февраля они полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускали и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.