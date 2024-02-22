Индия и Дания договорились развивать сотрудничество в области обороны и безопасности

Министры иностранных дел стран Субраманьям Джайшанкар и Ларс Лёкке Расмуссен обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Индии и Дании Субраманьям Джайшанкар и Ларс Лёкке Расмуссен договорились развивать двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности. Об этом сообщил индийский МИД по итогам их встречи в Нью-Дели.

Как указало ведомство, министры обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Оба министра также согласились работать над расширением индийско-датского партнерства в новых областях, включая оборону, безопасность и новые технологии", - сказано в сообщении.

В МИД Индии отметили существенное укрепление индийско-датских отношений в последние несколько лет. Как напомнило ведомство, премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Данию в мае 2022 года. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетил Индию в 2021 году.