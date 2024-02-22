Госдеп заявил, что не в курсе данных о планах подготовки летчиков ВСУ в Албании

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким не подтвердила, что Вашингтон может перебросить свое тактическое ядерное оружие из Турции в Албанию

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация заявляет, что находится не в курсе сведений о якобы имеющемся у НАТО намерении готовить летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Албании.

"Я этого не слышала", - сказала на брифинге для иностранных журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности имеющиеся данные о планах НАТО обучать пилотов ВСУ в Албании.

Кроме того, она не подтвердила, что США могут перебросить какое-то свое тактическое ядерное оружие из Турции в Албанию. "Не знаю, как на это ответить. Я о таком никогда не слышала", - утверждала американский дипломат.

Министерство обороны Дании объявило ранее в четверг, что направит Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 предстоящим летом. В настоящее время в Дании проходят подготовку шесть украинских летчиков, которых учат пилотировать F-16. В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. США планируют подготовить в 2024 финансовом году 12 военных летчиков Украины для пилотирования F-16.