В МВФ заявили, что Египту необходима комплексная помощь из-за потока беженцев из Газы

Официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак отметила, что ведомство сотрудничает как с египетскими властями, так и с их партнерами, чтобы удовлетворить финансовые потребности республики

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Египта нуждаются в комплексной финансовой помощи ввиду интенсивного потока беженцев из сектора Газа, вызванного обострением палестино-израильского конфликта. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Что касается вопроса о потенциальном влиянии со стороны [возросшего потока] беженцев из Газы, мы видим, что Египту необходим комплексный пакет мер поддержки, и мы очень тесно сотрудничаем как с египетскими властями, так и с их партнерами, чтобы удовлетворить финансовые потребности Египта, а также для <...> обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в Египте", - сказала она.

Ранее МИД Палестины заявил, что израильские власти ограничивают перемещение жителей сектора Газа и вынуждают их двигаться в сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Египтом. Каир неоднократно заявлял о категорическом неприятии плана перемещения палестинцев - как внутреннего, так и за пределы Газы, особенно на Синайский полуостров. Египет настаивает на отказе от любых попыток урегулирования за счет палестинского народа или государств региона и указывает на неприемлемость попыток насильственного выдворения палестинцев с их земли.