США заявили, что не запрещают союзникам поставлять то или иное оружие Украине

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США не вводят никаких запретов для союзников на поставки того или иного оружия Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя возможность передачи Киеву американскими союзниками средств поражения средней дальности.

"Мне ничего не известно о том, чтобы США препятствовали передаче союзниками вооружений Украине", - сказала она во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву ракет ATACMS повышенной дальности. При этом Нуланд подчеркнула, что не будет комментировать выбор Вооруженными силами Украины целей для нанесения ударов или распространяться о том, дает ли Вашингтон какие-либо советы Киеву на этот счет.