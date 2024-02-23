Пентагон не стал комментировать сообщения о пропавших при отходе из Авдеевки военных ВСУ

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх уточнила, что Вашингтон еще не провел оценку ситуации

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала комментировать сообщения о пропавших без вести при отступлении из Авдеевки сотнях украинских военных.

"К сожалению, мы еще не провели оценку ситуации. Я бы посоветовала вам обратиться к украинской стороне за комментариями об Авдеевке и их операциях там", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1 тыс. украинских военных.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили большое количество оружия.