Маск счел ироничным, что "старый" Байден управляет США

Так предприниматель прокомментировал запись одного из пользователей X о том, что страну основали "молодые и увлеченные люди", а теперь американское правительство находится под контролем "старого белого парня"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Илон Маск считает ироничным, что старый президент Джо Байден управляет Соединенными Штатами.

"Действительно иронично", - написал в четверг Маск в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы.

"Есть странная поговорка, что США основали старые белые мужчины, неправда - это были молодые и увлеченные люди <...>. Ирония в том, что теперь старый белый парень управляет [американским] правительством", - так написал один из пользователей соцсети.

Согласно опросу, организованному Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, почти 70% американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Джо Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.