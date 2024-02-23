Императору Японии исполнилось 64 года

Местные жители смогут поздравить монарха, придя к императорскому дворцу в Токио

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито отмечает день рождения, японскому монарху исполнилось 64 года.

Встречаясь ранее с журналистами по случаю предстоящего дня рождения, Нарухито отметил, что хотел бы вместе с супругой императрицей Масако посетить пострадавшие от январского землетрясения районы страны. "Когда станет возможным, я хотел бы вместе с Масако посетить пострадавшие от стихии районы, посмотреть, как идет процесс восстановления, и выслушать тех, кто пострадал от стихийного бедствия", - приводит его слова японское общественное телевидение. Нарухито в очередной раз выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате разрушительного землетрясения.

Он также рассказал, что в роли императора хотел бы "достучаться до людских сердец и быть как можно ближе к ним", пообещав делать для этого все возможное. В первой половине сегодняшнего дня местные жители смогут прийти к императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить монарха с днем рождения, Нарухито и другие члены императорской семьи будут приветствовать их с балкона дворца.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито (родился в 1933 году) отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. Нынешний император - первый японский монарх, родившийся после капитуляции страны во Второй мировой войне. Он окончил токийский элитный университет Гакусюин и Оксфорд. В свободное время император занимается бегом и альпинизмом, любит ходить в походы и играть на альте. Болеет за бейсбольный клуб "Ёмиури джайентс".

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тыс. землетрясений. Это превысило общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику. В результате удара стихии погибли 242 человека, число пострадавших превысило 1,1 тыс.