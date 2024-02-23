Экс-премьер Британии заявила, что "Байден заснул за рулем" власти

Лиз Трасс отметила, что хотела бы, чтобы на грядущих выборах в США победил представитель Республиканской партии

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американский президент демократ Джо Байден не справляется со своими обязанностями, в связи с чем Соединенные Штаты нуждаются в представителе Республиканской партии в Белом доме. Такое мнение выразила бывший премьер-министр Великобритании (2022) Лиз Трасс, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в штате Мэриленд.

"Левые побеждают в каждом вопросе и продвигают свою повестку еще сильнее. Они все доводят до крайностей. В это самое время мы видим заснувшего за рулем Белого дома президента Байдена, - сказала Трасс. - Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе 10 лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно".

Трасс, которая продолжает оставаться депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии, заявила, что "консерваторы в настоящее время действуют во враждебной среде". "Нам очень необходима базука побольше, чтобы иметь возможность реализовать свою программу", - сказала она, добавив, что политики правых взглядов "должны бросить вызов системе".

Трасс подчеркнула, что надеется на победу кандидата от республиканцев на президентских выборах в США в ноябре. "Разумеется, нам нужен снова республиканец в Белом доме. Не только Америка нуждается в нем, а весь свободный мир, поскольку вы [США], нравится вам это или нет, являетесь лидером свободного мира", - отметила она. Политик также высказала предположение, что ее премьерство оказалось самым коротким в истории Великобритании из-за приверженцев левых убеждений при поддержке Ирана, России и Китая.