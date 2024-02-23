СМИ: при ударе по позициям ВСУ погибли четыре колумбийских наемника

В частности, они были ликвидированы вследствие атаки в районе населенного пункта Курахово в ДНР, отметило издание Vanguardia

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Четыре наемника из Колумбии были ликвидированы вследствие удара по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Курахово в ДНР. Об этом сообщила колумбийская газета Vanguardia.

"Так погибли четверо колумбийцев", - рассказал изданию брат одного из уничтоженных боевиков.

По его словам, Уилмер Мартинес Васкес вступил в сформированный украинскими властями Интернациональный легион в апреле 2023 года. Брат погибшего отметил, что командование подразделения даже не связалось с родственниками.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва надеется, что руководство в Боготе осознает опасность последствий участия колумбийских наемников в конфликте на Украине. В свою очередь МИД южноамериканской страны сообщил, что не поощряет и не содействует такого рода деятельности.

В июле 2023 года Минобороны России проинформировало, что всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне Киева на Украину официально приехали 11 675 наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (свыше 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек) и Грузии (свыше 800 человек).