Эксперт заявил, что новые санкции ЕС против РФ не изменят плачевную ситуацию для Украины

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун считает, что односторонние меры Брюсселя негативно отразятся лишь на связях Евросоюза с его экономическими партнерами

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России и ее торгово-экономических партнеров не сможет кардинально изменить неутешительную для Украины ситуацию. Такой точки зрения придерживается профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"Нынешняя ситуация на поле боя вызывает у Запада разочарование, а санкции против компаний других стран, которые ведут нормальный бизнес с Россией, не позволят ему полностью изменить пессимистичную для Киева ситуацию", - приводит газета Global Times слова эксперта, который комментирует 13-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Как уточнил Ли Хайдун, односторонние меры Брюсселя в отношении китайских, индийских и прочих компаний "не помогут Украине получить какие-либо преимущества". По его словам, это лишь негативно отразится на связях Евросоюза с его экономическими партнерами.

"Последние два года Запад недооценивал РФ, переоценивая Украину и сами западные государства. Поэтому у России сейчас больше преимуществ на поле боя, в то время как Запад и Украина сталкиваются со все более значительными трудностями", - подчеркнул политолог. Он отметил, что Москву "не волнует гнев" западных стран.

"Поэтому, возможно, западным политикам нужно пересмотреть свою стратегию по урегулированию [украинского] кризиса и перестать раздувать пламя [конфликта]", - подытожил Ли Хайдун.

Ранее послы государств Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только из России, но и из нескольких стран - партнеров РФ, включая Иран, Китай и КНДР, которых ЕС подозревает в причастности к экономическим мерам, принимаемым Москвой для преодоления попыток санкционной блокады Запада.