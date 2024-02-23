Эксперт считает, что помощь Запада коррупционной Украине и санкции против РФ бесполезны

По словам директора Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэя, из-за коррупции военную помощь Запада нельзя "полностью преобразовать в боеспособность"

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Западная поддержка коррупционного киевского режима не способна повысить боеспособность ВСУ, а односторонние антироссийские санкции уже доказали свою бесполезность. Об этом заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"Они [западные страны] заметили, что только военная помощь сама по себе не поможет Украине победить Россию. Поэтому теперь они пытаются усилить санкции, чтобы вовлечь другие стороны для давления на Россию, - приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал 13-й пакет рестрикций Евросоюза. - Но все эти усилия бессмысленны и бесполезны, потому что за последние два года западные санкции против РФ доказали свою несостоятельность, а проблема коррупции в Киеве означает, что военную помощь Запада нельзя полностью преобразовать в боеспособность".

Китайский политолог напомнил, что Брюссель вводит очередные санкции против России и ее партнеров под давлением Вашингтона. По словам Ван Ивэя, Соединенные Штаты надеются, что Евросоюз возьмет на себя еще большую ответственность в оказании поддержки Украине, в то время как некоторые западные страны уже сами сталкиваются с трудностями.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только из России, но и из ряда государств - партнеров РФ, включая Китай, Иран и КНДР, которых ЕС подозревает в причастности к экономическим мерам, которые Москва принимает для преодоления попыток санкционной блокады Запада.