Экс-посол Украины в ФРГ признал, что допустил много ошибок во время работы в Берлине

При этом Андрей Мельник считает, что ему "все же удалось спровоцировать дискуссии"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Известный своими скандальными высказываниями, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что допустил "много ошибок" во время работы в Берлине.

"Возможно, я мог бы время от времени высказываться на своем посту менее страстно, чтобы не обижать некоторых людей", - сказал Мельник в интервью газете Tagesspiegel. При этом он добавил, что был в "своего рода эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации". "Я хотел охватить как можно больше немцев, чтобы усилить давление на правительство. Но у меня не было времени долго думать", - подчеркнул дипломат.

То, что Мельник однажды назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", было, по его словам, "пограничным". "Мой критерий - это то, что в итоге получается", - указал Мельник. "Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения", - утверждал экс-посол Украины в Берлине.

В то же время Мельник заявил, что благодаря его работе в столице ФРГ берлинская политика "вышла из летаргии" после начала спецоперации РФ на Украине. "Меня часто изображали сумасшедшим, который всегда требует чего-то возмутительного", - отметил Мельник. Но тем не менее, как утверждал дипломат, ему все же удалось спровоцировать дискуссии. По его мнению, существует большая разница между помощью, которую Киев получает сейчас, и той, что он получал в начале конфликта.

Мельник был послом в Германии в период с 2015 по 2022 годы. Дипломат известен своими резкими и порой оскорбительными высказываниями в адрес правительства ФРГ. В первые месяцы проведения спецоперации РФ на Украине Мельник стал одним из самых частых гостей немецких ток-шоу. Не проходило и дня, чтобы он не требовал от Берлина поставить Киеву боевые танки и зенитные самоходные установки и не обвинял правительство ФРГ в колебаниях и медлительности. Сейчас Мельник является послом Украины в Бразилии.