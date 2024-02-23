Трамп пообещал создать рабочую группу для рассмотрения дел политзаключенных режима Байдена

Экс-президент США отметил, что действующий лидер страны представляет собой угрозу демократии

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал после победы на выборах создать рабочую группу для рассмотрения дел всех политических заключенных, которые стали жертвами администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

"Джо Байден из-за своей крайней некомпетентности представляет собой угрозу демократии, большую угрозу демократии. Чтобы обратить вспять эти чудовищные злоупотребления властью, когда я выиграю выборы, я назначу специальную рабочую группу для быстрого рассмотрения дел всех политических заключенных, несправедливо ставших жертвами режима Байдена", - сказал Трамп в четверг, выступая перед своими сторонниками.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.