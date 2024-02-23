Риттер назвал сдачу украинцами Авдеевки провозвестником стратегической победы РФ

Экс-разведчик США считает, что это будет одним из многих украинских поражений

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Антон Чудаков/. Бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки следует рассматривать как провозвестника "стратегической победы" России. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентами ТАСС американский военный эксперт Скотт Риттер.

"Битва за Авдеевку, думаю, станет первым из многих украинских поражений, которые приведут к стратегической победе России в этом конфликте", - прогнозирует бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения.

С точки зрения Риттера, "битва за Авдеевку - это кульминация стратегического подхода России, направленного на разрушение слаженности ВСУ". "На сегодняшний день украинцы несут огромные потери. Им очень трудно заменить этих людей. Те, кто приходят на их место, недостаточно подготовлены и слабо мотивированы. А это не самая лучшая комбинация на поле боя", - сказал специалист, который в прошлом служил в разведке Корпуса морской пехоты США.

Как отметил экс-инспектор ООН, Украина "страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских". "Это подрывает их доктринальный подход к обороне. С другой стороны, у россиян нет недостатка в личном составе. Бойцы хорошо обучены, хорошо оснащены, [у них] хорошее командование, у россиян нет недостатка в боеприпасах, у них есть превосходство в воздухе", - заявил Риттер. По его словам, потенциал ВСУ падает, а ВС России - растет. "Конечным результатом будет поражение Украины", - убежден эксперт.

Комментируя возможные сроки сдачи ВСУ других городов, он отметил: "Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не нахожусь в российском Генштабе, и у меня нет доступа к [военным] картам". При этом Риттер привел оценки заместителя командира 2-го армейского корпуса и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. "Но чеченский генерал в составе российских войск Апти Алаудинов недавно дал интервью, в котором сказал, что ожидает значительных побед в мае и, возможно, стратегической победы к сентябрю. Если Апти Алаудинов так считает, кто я такой, чтобы спорить с ним?" - констатировал специалист. Он посетил в четверг прием по случаю Дня защитника Отечества в посольстве России в США.