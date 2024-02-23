EFE: Испания приняла свыше 200 тыс. украинцев за два года

Как сообщило агентство, около 20,5 тыс. прибывших в королевство беженцев смогли найти работу

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Испания приняла более 201 тыс. украинских беженцев с начала конфликта два года назад. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, таким образом, пиренейское королевство становится пятой страной в Евросоюзе, которая приняла больше всего украинцев с февраля 2022 года. При этом очень сложно узнать, сколько человек за два года решили вернуться на Украину. Также отмечается, что сейчас около 20,5 тыс. прибывших в Испанию беженцев смогли найти работу, а 29,5 тыс. детей были устроены в местные школы.

Как заявлял в конце января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, свыше 10 млн человек, или почти четверть населения Украины, за последние два года были вынуждены либо переселиться внутри страны, либо уехать за ее пределы из-за продолжающихся боевых действий.