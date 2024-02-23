Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие стоят на пути реального врага

Гибридные атаки на страну не переросли в полномасштабный конфликт, добавил президент республики

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие сейчас стоят на пути реального врага, поэтому гибридные атаки на страну не переросли в полномасштабный конфликт.

"Наши воины стоят сегодня на пути реального врага, как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств", - сказал Лукашенко на церемонии вручения государственных наград и генеральских погон представителям высшего офицерского состава, его слова приводит агентство БелТА. Как отметил президент, именно поэтому гибридные атаки на Белоруссию "не переросли в полномасштабную горячую бойню".

По его словам, награды в этот день получают истинные защитники Отечества за боевые заслуги в мирное время, порой с риском для жизни. "У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб", - сказал глава государства.