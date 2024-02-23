Беспилотники "Хезболлах" нанесли удар по военному штабу на севере Израиля

Как сообщили в формировании, "операция была проведена в ответ на бомбардировки мирных ливанских селений авиацией противника"

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции "Хезболлах" атаковали штаб израильских войск в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном. Об этом говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении формирования.

"Наши бойцы применили два ударных беспилотника, которые поразили штаб оккупационных сил в Кирьят-Шмоне, - отмечается в тексте. - Эта операция была проведена в ответ на бомбардировки мирных ливанских селений авиацией противника".

Со стороны израильского командования пока не последовало комментариев по поводу атаки БПЛА на военный объект.

Ранее, как передал телеканал Al-Mayadeen, четыре волонтера из службы гражданской обороны на юге Ливана погибли во время ночного налета израильских ВВС на поселок Блида. Утром при артобстреле пограничного района Ваззани получил ранение военнослужащий ливанской армии.

22 февраля в результате удара израильского беспилотника по жилому дому в городе Кфар-Руммана на юге Ливана были убиты три бойца "Хезболлах" и еще три мирных жителя получили осколочные ранения.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации 8 октября 2023 года жертвами израильских нападений на юге Ливана стали 59 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" потеряли свыше 200 бойцов.