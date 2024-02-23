23 февраля, 11:07,
обновлено 23 февраля, 11:47

ЕК на следующей неделе разблокирует €137 млрд из бюджета ЕС для Польши

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что причиной подобного решения стали начатые в Польше "реформы по обеспечению независимости судебной системы"

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе примет решение о выделении €137 млрд из бюджета Евросоюза (ЕС) для Польши. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Польше, которую транслируют службы ЕК.

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"На следующей неделе состав Еврокомиссии примет два решения по выделению европейских средств для Польши, которые пока были заблокированы. В результате республика получит €137 млрд из фонда Next Generation EU и Фонда единства", - отметила она.

Глава ЕК пояснила, что причиной подобного решения стали начатые в Польше "реформы по обеспечению независимости судебной системы". 

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ПольшаФон дер Ляйен, Урсула