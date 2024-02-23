Левые ФРГ и партия Вагенкнехт раскритиковали поставки оружия Украине

Они также призвали к мирным переговорам

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Парламентская группа левых и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) в преддверии двухлетней годовщины начала спецоперации РФ на Украине подвергли резкой критике поставки вооружений Украине и призвали к мирным переговорам.

"Правительству ФРГ следует активизировать свои дипломатические усилия вместо того, чтобы поставлять все больше и более тяжелое оружие", - заявили представители левых Янине Висслер и Мартин Ширдеван. При этом они утверждали, что Москва должна вывести свои войска и немедленно прекратить якобы атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Вторая годовщина войны на Украине должна стать последней! Ни Украина, ни Германия не могут себе позволить еще один год войны", - сказала германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. Правительство ФРГ, по ее мнению, "укрепилось в окопах военной поддержки". Это также препятствует процветанию Германии. "Вместо того, чтобы нести войну в Россию и, следовательно, к нам со все большим и большим количеством оружия, правящая коалиция "Светофор" должна, наконец, попытаться принести мир в Киев", - резюмировала Вагенкнехт.

Лидеры страны Евросоюза на саммите в Брюсселе в начале февраля утвердили выделение Украине бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие четыре года. После этого решения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.