На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ гражданин Литвы

Инцидент произошел у Артемовска, где литовец с украинцем везли на передовую боеприпасы, сообщил портал 15min.lt

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданин Литвы Тадас Тумас погиб на украинской территории. Это распространенное новостным порталом 15min.lt известие подтвердил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Министр обороны Арвидас Анушаускас подтвердил, что располагает информацией о гибели литовца", - говорится в сообщении портала.

Инцидент произошел у Артемовска, где литовец с украинцем везли на передовую боеприпасы. Машина была атакована беспилотным летательным аппаратом. При взрыве оба находившихся в ней погибли. Об этих обстоятельствах портал сообщил со слов сослуживца погибшего Сигитаса Маляускаса.

Это первый случай гибели гражданина Литвы, участвующего в боевых действиях на Украине. Ранее сообщалось о нескольких раненых.