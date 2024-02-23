Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Заместитель главы офиса президента Игорь Жовква отметил, что Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой подписан такой документ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Очередное соглашение по безопасности Украины. Отныне и с Данией. Сегодня во Львове президент Украины и премьер-министр Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией", - написал он.

Жовква отметил, что Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой подписан такой документ. Он также сказал, что "в 2024 году военная поддержка Дании Киеву составит не менее €1,8 млрд". "Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил €8,5 млрд на поддержку нашего государства в 2023-2028 годах", - отметил замглавы офиса президента. В документе, сообщил Жовква, помимо прочего, закреплено предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и так далее. "Дания будет оказывать поддержку Украине в течение 10 лет срока действия соглашения с возможностью его продления по соглашению сторон", подытожил чиновник.

В опубликованном позднее на сайте президента Украине пресс-релизе сообщается, что Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению безопасности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внесет вклад в долгосрочное обслуживание истребителей F-16. Какие-либо сроки поставок не упоминаются. Отмечается, кроме того, что в 2022 году Копенгаген предоставил Киеву €565 млн военной поддержки.

16 февраля аналогичное соглашение о безопасности Украина подписала с Францией.