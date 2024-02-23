ШОС оценит выборы в Белоруссии с точки зрения соответствия национальному законодательству

Заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев отметил, что никакого давления внешнего или внутреннего в миссии нет

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет оценивать парламентские выборы в Белоруссии с точки зрения соответствия международным договорам и национальному избирательному законодательству. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Наша задача - дать оценку избирательному процессу только с точки зрения соответствия международным договорам, обязательствам и национальному избирательному законодательству. Поэтому никакого давления внешнего или внутреннего у нас в миссии нет", - сказал он на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорем Карпенко.

Ермекбаев отметил, что за более чем 20 лет своей деятельности ШОС организовала 70 миссий электоральный наблюдателей. "Что касается Республики Беларусь, это четвертая миссия наблюдателей ШОС. Мы следуем принципам и основным подходам, которые изложены в положении о миссии наблюдателей, <...> принципам политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства в внутренние дела", - подчеркнул замгенсека ШОС.

Он сообщил, что текущая миссия в Белоруссии "насчитывает 20 человек практически от всех государств-членов, от постоянно действующих органов, все люди подготовленные". "В целом мы рассматриваем приглашение наблюдателей миссии ШОС как желание Белоруссии показать прозрачность, открытость выборов, доступность для всех. И со своей стороны мы уверены, что эти выборы станут еще одним шагом и в укреплении государственности Белоруссии", - сказал Ермекбаев.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно в стране проходит досрочное голосование.

ЦИК Белоруссии к настоящему времени аккредитовал 294 международных наблюдателя. Из них 238 представляют все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей Содружества, 12 - Парламентской ассамблеей ОДКБ, 25 - Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, 4 - Постоянным комитетом Союзного государства. 11 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 22 - от Шанхайской организации сотрудничества. В качестве международных наблюдателей, не представляющих какие-либо организации и выступающих как независимые эксперты, аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из Болгарии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Ливана, Польши, Сербии, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирана.