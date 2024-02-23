Испания заявила, что находится в контакте с послом РФ по делу о смерти Кузьминова

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что к этому делу "нужно относиться с большой осторожностью"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании находится в контакте с послом России в Мадриде Юрием Клименко по делу о смерти летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству Bloomberg.

"Конечно, мы очень серьезно относимся к возможности убийства человека на испанской территории в таком контексте", - приводит агентство слова министра, который подчеркнул, что к этому делу "нужно относиться с большой осторожностью" и добавил, что "правительство находится в контакте с российским послом в Мадриде".

Ранее El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.