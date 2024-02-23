Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности

Амстердам намерен "помогать Украине для защиты от России и дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО"

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Нидерланды и Украина подпишут рассчитанное на 10 лет соглашение по безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, разработка соглашения началась после саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО. Документ также охватывает такие области, как восстановление и реконструкция, противодействие гибридным угрозам, привлечение к ответственности виновных и усиление санкционного давления на Россию.

Официальная церемония его подписания состоится в ближайшее время. "Соглашение свидетельствует о приверженности голландского правительства к оказанию долгосрочной поддержки Украины в сферах безопасности, восстановления и правосудия", - подчеркнули в МИД Нидерландов.

"Наша безопасность тесно переплетена с безопасностью Украины, - отметила и.о. министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот. - Поэтому Украина должна иметь возможность рассчитывать на нашу поддержку не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе". "Это также посылает четкий сигнал России, которая надеется, что поддержка Украины со стороны Запада в конечном итоге иссякнет, - заметила она. - Без этой поддержки Украина прекратила бы свое существование в нынешнем виде".