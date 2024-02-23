МИД Болгарии заявил о готовности поддержать ограничения работы Русского дома в Софии

Вице-премьер Мария Габриэль подчеркнула необходимость подготовки и принятие нормативного акта, который бы регламентировал соответствующую работу по применению ограничительных мер ЕС на национальном уровне с акцентом на заморозку финансовых активов

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Болгарское внешнеполитическое ведомство готово поддержать инициативу финансовых ограничений на работу Россотрудничества в стране. Об этом, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявила вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль.

"Болгария придерживается единого подхода ЕС в отношении Российской Федерации с ограничением до минимума или прекращения сотрудничества на двухсторонней основе и в многостороннем формате. Русский культурно-информационный центр в Болгарии является юридическим лицом и имеет банковский счет. МИД Болгарии не обладает полномочиями по приложению санкций ЕС, это задача лежит на министерстве финансов, но мы бы поддержали заморозку активов Россотрудничества, в том числе банковские счета, компетентными ведомствами Болгарии", - сказала Габриэль. Она подчеркнула необходимость подготовки и принятие нормативного акта, который бы регламентировал соответствующую работу по применению ограничительных мер ЕС на национальном уровне с акцентом на заморозку финансовых активов.

"Мы продолжим работу по этой теме", - заверила Габриэль.

С инициативой ограничения работы Российского культурно-информационного центра и других российских организаций выступают депутаты правящего в стране политического объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".