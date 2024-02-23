Госдеп ввел визовые ограничения против пяти чиновников из Донбасса и Новороссии

Их обвиняют в депортации украинских детей

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США ввел визовые ограничения против пяти должностных лиц из Донбасса и Новороссии за якобы "депортацию украинских детей". Об этом сообщается в документе ведомства, поясняющем санкции.

"Ведомство принимает меры по введению визовых ограничений против пяти назначенных Россией должностных лиц за их причастность к нарушениям прав человека в отношении несовершеннолетних граждан Украины, в том числе перемещению, депортации и удержанию несовершеннолетних граждан Украины российскими властями и поддерживаемыми Россией органами власти", - утверждает Госдеп.

Отмечается, что рестрикции применяются в соответствии с введенной в мае 2022 года политикой визовых ограничений в отношении военных должностных лиц РФ и "поддерживаемых Россией органов власти", якобы причастных "к нарушению прав человека, международного права <...> и коррупции на Украине".