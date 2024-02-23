Politico: председатель Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля

Лидеры стран G7 обсудят в этот же день совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо посетят Киев 24 февраля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официального представителя ЕК.

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев в субботу, чтобы выразить поддержку Украине, которая вступает в третий год войны с Россией", - сообщил представитель.

Лидеры стран G7 обсудят в этот же день совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины, согласно газете. Правительствам 27 стран Евросоюза также предстоит заключить соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договориться о совместных закупках оружия для Украины.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз завершит подготовку программы переговоров с Украиной о вступлении в объединение только в начале лета. 1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года. 23 февраля Евросоюз объявил о введении новых масштабных санкций против России, а также физических и юридических лиц некоторых зарубежных стран, увязав их с военными действиями на Украине.