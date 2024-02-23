Небензя заявил, что Зеленский обрекает украинцев на гибель, "принося жертву богу войны"

Дипломат подчеркнул, что западные страны "науськивали" Киев отказаться от диалога и подписания соглашения в Стамбуле

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский бросает в мясорубку тысячи украинцев и обрекает их на гибель, "принося жертву богу войны". Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) втянулся в западную геополитическую игру против России, и шанс на мир был упущен <...>, принял закон, запрещающий вести с Россией какие-либо переговоры, обрекший на гибель десятки тысяч несчастных молодых и не очень украинцев, бросая их в топку и мясорубку, принося кровавую жертву богу войны", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что западные страны "науськивали" Киев отказаться от диалога и подписания соглашения в Стамбуле.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.