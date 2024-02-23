23 февраля, 16:11
Военная операция на Украине

Небензя заявил, что Зеленский обрекает украинцев на гибель, "принося жертву богу войны"

Дипломат подчеркнул, что западные страны "науськивали" Киев отказаться от диалога и подписания соглашения в Стамбуле

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский бросает в мясорубку тысячи украинцев и обрекает их на гибель, "принося жертву богу войны". Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) втянулся в западную геополитическую игру против России, и шанс на мир был упущен <...>, принял закон, запрещающий вести с Россией какие-либо переговоры, обрекший на гибель десятки тысяч несчастных молодых и не очень украинцев, бросая их в топку и мясорубку, принося кровавую жертву богу войны", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что западные страны "науськивали" Киев отказаться от диалога и подписания соглашения в Стамбуле.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине